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РФ ночью атаковала дронами три области: повреждены дома и линии электропередач

Фото: последствия атаки на Черкасскую область (t.me/cherkaskaODA)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в ночь на 21 января атаковала территорию Украины ударными дронами. Разрушения были зафиксированы в Черкасской и Полтавской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца, Полтавскую ОГА и полицию Киевской области.

Черкасская область

По предварительным данным, в Черкасской области было уничтожено 7 вражеских беспилотников. Прошло без пострадавших. Однако зафиксировано повреждение инфраструктуры.

В частности, на Звенигородщине обломками "Шахеда" повреждены окна четырех жилых домов, учебного заведения, магазина и нежилого здания, а также линия электропередач.

На месте уже работает аварийная бригада "Облэнерго".

Фото: последствия атаки на Черкасскую область (t.me/cherkaskaODA)

Полтавская область

В Кременчугской громаде в результате падения вражеского беспилотника на частный дом возник пожар. К его ликвидации привлечены спасатели.

Также обломками дрона повреждены 6 жилых домов, 3 хозяйственные постройки, 3 гаража, 8 автомобилей.

Повреждена линия электропередач. Без света остаются 87 потребителей. Сейчас ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения.

Фото: последствия атаки на Полтавскую область (t.me/vitalii_maletskyi)

Киевская область

По данным полиции, по состоянию на 09:30 в одном из районов повреждены частный дом и автомобиль. Кроме того, произошло возгорание травяного настила в лесополосе, которое оперативно ликвидировали спасатели. Информация о пострадавших пока отсутствует.

На месте происшествия работают следователи, специалисты-криминалисты и взрывотехники полиции Киевской области.

Фото: последствия атаки на Киевскую область (t.me/kyivregionpolice)

Обстрелы Украины

Вечером понедельника, 20 января, российская армия традиционно запустила по территории Украины ударные дроны. Из-за этого в ряде областей объявлялся сигнал тревоги и работала ПВО.

В частности, известно, что во время атаки российские оккупанты атаковали железнодорожную инфраструктуру Днепропетровской области. В результате обстрела есть раненые и повреждения.

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Черкасская областьВойна в УкраинеАтака дронов