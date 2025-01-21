РФ ночью атаковала дронами три области: повреждены дома и линии электропередач

Обстрелы Украины

Вечером понедельника, 20 января, российская армия традиционно запустила по территории Украины ударные дроны. Из-за этого в ряде областей объявлялся сигнал тревоги и работала ПВО.

В частности, известно, что во время атаки российские оккупанты атаковали железнодорожную инфраструктуру Днепропетровской области. В результате обстрела есть раненые и повреждения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.