ua en ru
Вт, 24 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ попала ФАБом по хлебопекарному предприятию в Харькове: есть погибший и пострадавшие

Вторник 24 сентября 2024 19:22
UA EN RU
РФ попала ФАБом по хлебопекарному предприятию в Харькове: есть погибший и пострадавшие Фото: последствия удара по предприятию в Харькове 24 сентября (t.me/synegubov)
Автор: Наталья Кава

Российская армия днем вторника, 24 сентября, нанесла удар по городу Харькову. Россияне попали гражданскому хлебопекарному предприятию в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВД Олега Синегубова в эфире телемарафона.

По данным Синегубова, в результате удара по предприятию один человек погиб, а еще восемь пострадали.

"Обстрел совершен авиабомбой ФАБ-500. Данные обновляются", - написал он.

Напомним, сегодня Российская Федерация нанесла масштабный удар по жилому району Харькова. В одном из районов было попадание в многоэтажку. Подробно о последствиях –читайте в материале РБК-Украина.

Фото: последствия удара по предприятию в Харькове 24 сентября (t.me/synegubov)

Удары РФ по Украине

В ночь на 24 сентября в Киеве и ряде областей Украины объявлялась воздушная тревога из-за угрозы ракетных и дроновых ударов.

По данным Воздушных сил, этой ночью враг применил 81 дрон. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 66 единиц .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война в Украине
NEWS
Это было не случайно. Зачем Беларусь запустила самолет Як-130 в Украину и что может быть дальше
Это было не случайно. Зачем Беларусь запустила самолет Як-130 в Украину и что может быть дальше
DAILY
Иван Преображенский: Чтобы россияне извинились перед Украиной, должно смениться поколение
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Иван Преображенский: Чтобы россияне извинились перед Украиной, должно смениться поколение