РФ влаштувала Києву нічний терор: чотири людини загинули, понад півсотні - постраждали

У мережі з'явились кадри наслідків атаки РФ на Київ, а також стало відомо про кількість жертв та постраждалих. Так, чотири особи загинули, а понад півсотні - постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дописи мера Віталія Кличка в Telegram и ДСНС України.
Також в ДСНС повідомили, що внаслідок ворожих влучань пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура у Подільському, Шевченківському, Оболонському, Святошинському, Соломʼянському, Голосіївському, Печерському та Дарницькому районах.\
Детально по районах про наслідки комбінованого удрау РФ.
Внаслідок влучання в 9-ти поверховий житловий будинок сталося часткове руйнування верхніх поверхів. Під завалами можуть бути люди. Наразі відомо про 5 постраждалих. Рятувальні роботи продовжуються.
На інших адресах цього ж району сталосяого із н загоряння автомобілів на відкритій місцевості. На території однавчальних закладів виникла пожежа у 4-х поверховій будівлі, а на території комунального підприємства горять автомобілі та складська будівля
В результаті атаки на Київ на Оболоні виникло загоряння побутівки на території будівництва.
У цому районі сталось часткове ушкодження фасадної частини та даху житлової 9-ти поверхівки.
В Дарницьому районі столиці в результаті комбінованого удару виникло загоряння на території АЗС.
Тут сталося загоряння в одній із квартир на 16-му поверсі житлової 20-ти поверхівки. На приватній території спалахнув приватний будинок, ще тсалось загоряння в 24-х поверховому житловому будинку на рівні 9 поверху. Рятувальники деблокували одного чоловіка.
Зафіксовано загоряняя на території одного із торговельних майданчиків та руйнування 2 й 3 поверхів будівлі. За іншими адресами загоряння кількох автомобілів, в офісних приміщеннях, спалахнули МАФи та торговельні будівлі. Огонь окутав та зруйнував один із бізнес-центрів
В житловій 5-ти поверхівці сталося пошкодження фасаду та скління вікон. За іншою адресою незначні пошкодження покрівлі житлової 9-ти поверхівки.
Виникли незначні ушкодження на території незавершеного будівництва. Інформація оновлюється.
На місці влучать працюють рятувальники та всі відповідні служби.
Нагадаємо, росіяни здійснили комбіновану атаку на кілька обласних центрів в ніч на 2 червня і Київ - один із них. В результаті стались масштабні пожежі та руйнування, понад 50 осіб постраждали, є загиблі.
