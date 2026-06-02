UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

РФ влаштувала Києву нічний терор: чотири людини загинули, понад півсотні - постраждали

07:58 02.06.2026 Вт
2 хв
Росіяни били по столиці трьома видами ракет та дронами
aimg Юлія Маловічко
Фото: масштабні пожежі охопили Киїїв сьогодні вночі (ДСНС України)

У мережі з'явились кадри наслідків атаки РФ на Київ, а також стало відомо про кількість жертв та постраждалих. Так, чотири особи загинули, а понад півсотні - постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дописи мера Віталія Кличка в Telegram и ДСНС України.

Читайте також: Постраждалі, жертви та зруйновані будинки з лікарнею: все про обстріл Києва, Харкова і Дніпра

Також в ДСНС повідомили, що внаслідок ворожих влучань пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура у Подільському, Шевченківському, Оболонському, Святошинському, Соломʼянському, Голосіївському, Печерському та Дарницькому районах.\

Детально по районах про наслідки комбінованого удрау РФ.

Подільський район

Внаслідок влучання в 9-ти поверховий житловий будинок сталося часткове руйнування верхніх поверхів. Під завалами можуть бути люди. Наразі відомо про 5 постраждалих. Рятувальні роботи продовжуються.

На інших адресах цього ж району сталосяого із н загоряння автомобілів на відкритій місцевості. На території однавчальних закладів виникла пожежа у 4-х поверховій будівлі, а на території комунального підприємства горять автомобілі та складська будівля

Оболонський район

В результаті атаки на Київ на Оболоні виникло загоряння побутівки на території будівництва.

Шевченківський район:

У цому районі сталось часткове ушкодження фасадної частини та даху житлової 9-ти поверхівки.

Дарницький район

В Дарницьому районі столиці в результаті комбінованого удару виникло загоряння на території АЗС.

Солом'янський район

Тут сталося загоряння в одній із квартир на 16-му поверсі житлової 20-ти поверхівки. На приватній території спалахнув приватний будинок, ще тсалось загоряння в 24-х поверховому житловому будинку на рівні 9 поверху. Рятувальники деблокували одного чоловіка.

Голосіївський район

Зафіксовано загоряняя на території одного із торговельних майданчиків та руйнування 2 й 3 поверхів будівлі. За іншими адресами загоряння кількох автомобілів, в офісних приміщеннях, спалахнули МАФи та торговельні будівлі. Огонь окутав та зруйнував один із бізнес-центрів

Святошинський район

В житловій 5-ти поверхівці сталося пошкодження фасаду та скління вікон. За іншою адресою незначні пошкодження покрівлі житлової 9-ти поверхівки.

Печерський район

Виникли незначні ушкодження на території незавершеного будівництва. Інформація оновлюється.
На місці влучать працюють рятувальники та всі відповідні служби.

Нагадаємо, росіяни здійснили комбіновану атаку на кілька обласних центрів в ніч на 2 червня і Київ - один із них. В результаті стались масштабні пожежі та руйнування, понад 50 осіб постраждали, є загиблі.

Більш детально про атаку РФ на Дніпро, Київ та Харків в ніч на вівторок читайте у матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївОбстріл КиєваВійна в Україні