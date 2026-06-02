РФ устроила Киеву ночной террор: четыре человека погибли, более полусотни - пострадали

Также в ГСЧС сообщили, что в результате вражеских попаданий повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Подольском, Шевченковском, Оболонском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Печерском и Дарницком районах.

Подробно по районам о последствиях комбинированного удара РФ.

Подольский район

В результате попадания в 9-ти этажный жилой дом произошло частичное разрушение верхних этажей. Под завалами могут быть люди. Сейчас известно о 5 пострадавших. Спасательные работы продолжаются.

На других адресах этого же района произошло возгорание автомобилей на открытой местности. На территории одного учебного заведения возник пожар в 4-х этажном здании, а на территории коммунального предприятия горят автомобили и складское здание

Оболонский район

В результате атаки на Киев на Оболони возникло возгорание бытовки на территории строительства.

Шевченковский район:

В этом районе произошло частичное повреждение фасадной части и крыши жилой 9-ти этажного дома.

Дарницкий район

В Дарницком районе столицы в результате комбинированного удара возникло возгорание на территории АЗС.

Соломенский район

Здесь произошло возгорание в одной из квартир на 16-м этаже жилой 20-ти этажного дома. На частной территории вспыхнул частный дом, еще тсалось возгорание в 24-х этажном жилом доме на уровне 9 этажа. Спасатели деблокировали одного человека.

Голосеевский район

Зафиксировано возгорание на территории одной из торговых площадок и разрушение 2 и 3 этажей здания. По другим адресам возгорания нескольких автомобилей, в офисных помещениях, вспыхнули МАФы и торговые здания. Огонь окутал и разрушил один из бизнес-центров

Святошинский район

В жилой 5-ти этажке произошло повреждение фасада и остекления окон. По другому адресу незначительные повреждения кровли жилой 9-ти этажного дома.

Печерский район

Возникли незначительные повреждения на территории незавершенного строительства. Информация обновляется.

На месте происшествия работают спасатели и все соответствующие службы.