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РФ устроила непрерывную атаку из-за ограничений Starlink, в небе было 850 "Шахедов", - Зеленский

12:20 15.10.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Чупровская
РФ устроила непрерывную атаку из-за ограничений Starlink, в небе было 850 "Шахедов", - Зеленский Фото: последствия атаки на Украину 14 октября (t.me/dsns_telegram)
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Россия с начала вчерашних суток выпустила по Украине более 850 "Шахедов", и ни одного часа небо не было чистым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента Украины Владимира Зеленского.

Массированная атака "шахедов" продолжалась практически весь вчерашний день и всю ночь. С начала вчерашних суток до 9:00 сегодня было более 850 таких дронов.

"Были постоянные волны, и ни часа наше небо не было чистым от них", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, это произошло "во время искусственного ограничения скорости для наших защитных возможностей". Часть дронов сбили.

"Но, к сожалению, были и десятки попаданий", - добавил президент.

"Очевидно, что на такую эскалацию ударов Россия пошла специально, получив ослабление санкций и увидев попытки давления на Украину", - заявил президент.

"Россия использует каждый такой момент и должна отвечать за то, что она делает", - добавил он.

Зеленский подчеркнул, что нужны сильные решения, чтобы закончить войну и стабильная поддержка Украины, прежде всего в защите неба. Также он призвал к честности партнеров по войне.

"Важно, чтобы все в Америке были не на стороне агрессора, а на стороне нашей защиты жизни и наших попыток эту войну закончить и обеспечить безопасность", - сказал президент.

Напомним, сегодня почти 360 российских дронов атаковали Кировоградщину .

Это самый большой удар по области с начала полномасштабного вторжения.

Как сообщало РБК-Украина, после атаки часть Ровно и района осталась без света.

Позже начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль сообщил, что в Ровно электричество было возвращено. Некоторые населенные пункты до сих пор без света.

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