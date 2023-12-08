РФ влаштовує рейди повальної мобілізації на окупованій частині Запорізької області

"В Мелітополі співробітників бюджетних установ відправляють у військкомат та змушують проходити медогляд", - розповів він.

Крім того, за його словами, чоловікам, що отримують російський паспорт, "в нагрузку" видають і повістку.

"В селах Токмацького району тим, хто отримав паспорт раніше, доносять повістки з вимогою стати на облік. Абсолютно всіх агітують вступати на контракт в мінубивства РФ чи в "добробати", - додав Федоров.

Мобілізація на ТОТ України

Окупанти серйозно зайнялися мобілізацією на тимчасово окупованих територіях України. Хоча і в Херсонській області гауляйтери заявляли, що ніякої мобілізації не проводитиметься.

Зокрема, у захопленій Луганській області мобілізують шахтарів та ув'язнених. А в Запорізькій області чоловіків беруть у полон, а потім відправляють з автоматами рити окопи на передовій.

Нагадаємо, раніше представник ГУР Андрій Юсов казав, що Росія може запустити нову хвилю публічної мобілізації вже восени. При цьому у Кремль думають над тим, як підвищити готовність населення "йти на забій".