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У РФ визнали втрату контролю над одним із сіл Бєлгородської області. Туди увійшов РДК

Фото: у РФ визнали втрату контролю над одним із сіл Бєлгородської області (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Губернатор російської Бєлгородької області В'ячеслав Гладков заявив, що представники регіональної влади "не можуть увійти" до села Нова Таволжанка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання Медуза.

Водночас представники "Російського добровольчого корпусу" у своєму Telegram-каналі звернулись до Гладкова з проханням уточнити, чому саме РФ не може повернути контроль над населеним пунктом.

Раніше ми повідомляли, що Легіон "Свобода Росії" й "Російський добровольчий корпус" запропонували губернатору Бєлгородської області В'ячеславу Гладкову провести переговори в обмін на двох російських полонених. Однак той відмовився від такої пропозиції. У відповідь на це РДК заявили, що передадуть полонених до українського обмінного фонду.

Ситуація в Бєлгородській області

Нагадаємо, що зранку 22 травня на каналі легіону "Свобода Росії" в Telegram з'явилося відеозвернення від військових, в якому вони заявили, що "повертаються додому для боротьби за свободу від влади". Жителів прикордонних російських регіонів військові закликали залишатись вдома і не чинити опір.

Російські добровольці вдруге вчинили такий захід на територію РФ. Вперше вони зайшли в Бєлгородську область ще в березні цього року. А вже 1 червня "РДК" розпочав нову фазу рейду до Бєлгородської області.

Російські повстанці вдарили "градами" по будівлі МВС в Шебекіно, де перебувало багато російських силовиків, що були направлені туди через оголошений план "Крепость". "Легіон Росії", зі свого боку, успішно знищив вантажівку з боєкомплектом та міномет.

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Білгородська областьВійна Росії проти України