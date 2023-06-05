В РФ признали утрату контроля над одним из сел Белгородской области. Туда вошел РДК

В то же время представители "Русского добровольческого корпуса" в своем Telegram-канале обратились к Гладкову с просьбой уточнить, почему именно РФ не может вернуть контроль над населенным пунктом.

Ранее мы сообщали, что Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" предложили губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову провести переговоры в обмен на двух российских пленных. Однако он отказался от такого предложения. В ответ на это РДК заявили, что передадут пленных в украинский обменный фонд.

Ситуация в Белгородской области

Напомним, что утром 22 мая на канале легиона "Свобода России" в Telegram появилось видеообращение от военных, в котором они заявили, что "возвращаются домой для борьбы за свободу от власти". Жителей приграничных российских регионов военные призвали оставаться дома и не сопротивляться.

Российские добровольцы вторично предприняли такое мероприятие на территорию РФ. Впервые они вошли в Белгородскую область еще в марте этого года. А уже 1 июня "РДК" приступил к новой фазе рейда в Белгородскую область.

Российские повстанцы ударили "градами" по зданию МВД в Шебекино, где находились многие российские силовики, которые были направлены туда через объявленный план "Крепость". "Легион России", со своей стороны, успешно уничтожил грузовик с боекомплектом и минометом.