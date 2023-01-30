В РФ військкоматам наказали "виявляти" охочих воювати проти України, - BBC

Російські військкомати викликатимуть росіян, які служили в армії, й серед них "виявлятимуть" охочих записатися в добровольці. До того ж для тих хто зголоситься доєднатись будуть пільги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російська редакція BBC.

Нагадаємо, Генштаб повідомив, що росіяни готують нову масову мобілізацію у Криму наприкінці лютого.

До того ж на те, що у Росії продовжують готуватися до нової хвилі мобілізації, вказує й те, що військкомати відкрили "полювання" на мешканців Москви.

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