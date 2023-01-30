В РФ военкоматам приказали "выявлять" желающих воевать против Украины, - BBC

Российские военкоматы будут вызывать россиян, служивших в армии, и среди них будут "выявлять" желающих записаться в добровольцы. К тому же для тех, кто согласится присоединиться, будут льготы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую редакцию BBC.

Напомним, Генштаб сообщил, что россияне готовят новую массовую мобилизацию в Крыму в конце февраля.

К тому же на то, что в России продолжают готовиться к новой волне мобилизации, указывает и то, что военкоматы открыли "охоту" на жителей Москвы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.