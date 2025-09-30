UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

РФ вийшла з конвенції проти катувань: у ЦПД пояснили, як це вплине на застосування тортур

Ілюстративне фото: російська в'язниця (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про вихід Росії з Європейської конвенції про запобігання катуванням. Це означає, що масштаби застосування тортур в РФ будуть лише зростати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

У ЦПД зазначили, що Росія вже давно не дотримується зобов’язань Конвенції проти катувань та масово застосовує тортури до українських полонених.

"Відтепер у РФ прибрали навіть формальну заборону на нелюдське поводження з ув’язненими", - ідеться у повідомленні Центру.

Також там нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну Кремль послідовно демонтує в РФ залишки демократичних інститутів, посилює покарання за будь-яку нелояльність до влади та відмовляється від раніше взятих на себе міжнародних зобов’язань щодо прав людини. 

Росія вийшла з Конвенції проти катувань

Російський диктатор Володимир Путін 29 вересня підписав закон про денонсацію Європейської конвенції щодо запобігання катуванням і нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.

Раніше парламент РФ схвалив вихід з угоди, яку Москва ратифікувала в 1998 році.

Відтепер Росія не зобов’язана допускати міжнародних інспекторів у свої в’язниці. Також скарги від російських ув’язнених до Європейського комітету з питань запобігання катуванням більше не розглядатимуться.

Що передбачає Конвенція

Європейська конвенція про запобігання катуванням та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню була ухвалена Радою Європи у 1987 році.

Відповідно до документу, країни-учасниці зобов'язані:

  • не допускати катувань і нелюдського поводження у місцях позбавлення волі;
  • надавати незалежний міжнародний контроль за дотриманням цих стандартів;
  • допускати інспекторів Європейського комітету з питань запобігання катуванням (CPT) у в’язниці, колонії та інші місця утримання.

Конвенція діє паралельно з Європейською конвенцією з прав людини та вважається одним із ключових інструментів захисту прав людини в Європі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація