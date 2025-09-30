РФ вийшла з конвенції проти катувань: у ЦПД пояснили, як це вплине на застосування тортур

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про вихід Росії з Європейської конвенції про запобігання катуванням. Це означає, що масштаби застосування тортур в РФ будуть лише зростати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
У ЦПД зазначили, що Росія вже давно не дотримується зобов’язань Конвенції проти катувань та масово застосовує тортури до українських полонених.
"Відтепер у РФ прибрали навіть формальну заборону на нелюдське поводження з ув’язненими", - ідеться у повідомленні Центру.
Також там нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну Кремль послідовно демонтує в РФ залишки демократичних інститутів, посилює покарання за будь-яку нелояльність до влади та відмовляється від раніше взятих на себе міжнародних зобов’язань щодо прав людини.
Російський диктатор Володимир Путін 29 вересня підписав закон про денонсацію Європейської конвенції щодо запобігання катуванням і нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.
Раніше парламент РФ схвалив вихід з угоди, яку Москва ратифікувала в 1998 році.
Відтепер Росія не зобов’язана допускати міжнародних інспекторів у свої в’язниці. Також скарги від російських ув’язнених до Європейського комітету з питань запобігання катуванням більше не розглядатимуться.
Європейська конвенція про запобігання катуванням та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню була ухвалена Радою Європи у 1987 році.
Відповідно до документу, країни-учасниці зобов'язані:
Конвенція діє паралельно з Європейською конвенцією з прав людини та вважається одним із ключових інструментів захисту прав людини в Європі.