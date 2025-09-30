RU

Война в Украине

РФ вышла из конвенции против пыток: в ЦПД объяснили, как это повлияет на их применение

Иллюстративное фото: российская тюрьма (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон о выходе России из Европейской конвенции о предотвращении пыток. Это означает, что масштабы применения пыток в РФ будут только расти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации .

В ЦПД отметили, что Россия уже давно не соблюдает обязательства Конвенции против пыток и массово применяет пытки к украинским пленным.

"Отныне в РФ убрали даже формальный запрет на бесчеловечное обращение с заключенными", - говорится в сообщении Центра.

Также там напомнили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Кремль последовательно демонтирует в РФ остатки демократических институтов, ужесточает наказание за любую нелояльность к власти и отказывается от ранее взятых на себя международных обязательств по правам человека.

Россия вышла из Конвенции против пыток

Российский диктатор Владимир Путин 29 сентября подписал закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Ранее парламент РФ одобрил выход из соглашения, которое Москва ратифицировала в 1998 году.

Отныне Россия не обязана допускать международных инспекторов в свои тюрьмы. Также жалобы от российских заключенных в Европейский комитет по предупреждению пыток больше не будут рассматриваться.

 

Что предусматривает Конвенция

Европейская конвенция о предупреждении пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания была принята Советом Европы в 1987 году.

Согласно документу, страны-участницы обязаны:

  • не допускать пыток и бесчеловечного обращения в местах лишения свободы;
  • предоставлять независимый международный контроль за соблюдением этих стандартов;
  • допускать инспекторов Европейского комитета по предупреждению пыток (CPT) в тюрьмы, колонии и другие места содержания.

Конвенция действует параллельно с Европейской конвенцией по правам человека и считается одним из ключевых инструментов защиты прав человека в Европе.

