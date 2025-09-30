РФ вышла из конвенции против пыток: в ЦПД объяснили, как это повлияет на их применение

В ЦПД отметили, что Россия уже давно не соблюдает обязательства Конвенции против пыток и массово применяет пытки к украинским пленным.

"Отныне в РФ убрали даже формальный запрет на бесчеловечное обращение с заключенными", - говорится в сообщении Центра.

Также там напомнили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Кремль последовательно демонтирует в РФ остатки демократических институтов, ужесточает наказание за любую нелояльность к власти и отказывается от ранее взятых на себя международных обязательств по правам человека.

Россия вышла из Конвенции против пыток

Российский диктатор Владимир Путин 29 сентября подписал закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Ранее парламент РФ одобрил выход из соглашения, которое Москва ратифицировала в 1998 году.

Отныне Россия не обязана допускать международных инспекторов в свои тюрьмы. Также жалобы от российских заключенных в Европейский комитет по предупреждению пыток больше не будут рассматриваться.