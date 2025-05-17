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РФ вивозить військову техніку зі Севастополя через дефіцит на фронті: подробиці від "АТЕШ"

Субота 17 травня 2025 10:51
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РФ вивозить військову техніку зі Севастополя через дефіцит на фронті: подробиці від "АТЕШ" Фото: РФ вивозить військову техніку зі Севастополя (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

РФ вивозить військову техніку зі Севастополя через брак на фронті. Рух "АТЕШ" повідомляє про майже порожню базу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал АТЕШ.

Агенти руху "АТЕШ" зафіксували масове вивезення військової техніки з військової бази у Севастополі.

Територія майже порожня - залишились лише поодинокі одиниці техніки, серед яких кілька нових ГАЗів та КАМАЗів.

На місці перебувають переважно цивільні - жінки та літні люди, які займаються прибиранням. Військових тут мало, їх помітили лише на спостережній вишці та на околицях території.

За попередніми оцінками, техніку вивезли через гостру нестачу озброєння на фронті, тож більшість машин перекинули на інші напрямки.

Усі зібрані дані партизани вже передали у Сили оборони України для подальшого аналізу.

"АТЕШ"

Українські партизани продовжують розвідку позицій російських загарбників на тимчасово окупованих територіях.

Також партизани виявили слабкі місця у захисті Балаклавської бухти в Криму.

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області загарбники перетворюють на військові склади вкрадені об'єкти одного з підприємств.

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