РФ виводить кораблі та перекидає залишки зброї з Сирії, - українська розвідка

Так, стрімкий процес повалення режиму Башара Асада в Сирії позначився втечею російського контингенту з території країни.

"Після втрати контролю над Дамаском на тлі продовження наступальної операції опозиційних сил у провінціях Латакія, Хама та Тартус російська армія вивела свої бойові кораблі з військово-морської бази у Тартусі, яку Асад раніше віддав у користування москві як плату за свою безпеку", - розповіли розвідники.

Зокрема, 9 грудня з Тартуса у Середземне море вийшли фрегат "Адмірал Григорович" Чорноморського флоту РФ та вантажне судно "Інженер Трубін" Північного флоту РФ.

"Також росіяни перекидають із Сирії залишки своїх озброєнь та військової техніки військовими бортами із авіабази у Хмемімі", - констатують в ГУР.

РФ виводить кораблі та перекидає залишки зброї літаками з баз у Сирії (t.me/DIUkraine)