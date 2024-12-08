РФ выводит корабли и перебрасывает остатки оружия из Сирии, - украинская разведка

Россия выводит корабли и перебрасывает остатки оружия самолетами с баз в Сирии. Это происходит на фоне падения режима Башара Асада.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.
Так, стремительный процесс свержения режима Башара Асада в Сирии обозначился бегством российского контингента с территории страны.
"После потери контроля над Дамаском на фоне продолжения наступательной операции оппозиционных сил в провинциях Латакия, Хама и Тартус российская армия вывела свои боевые корабли с военно-морской базы в Тартусе, которую Асад ранее отдал в пользование Москве в качестве платы за свою безопасность", - рассказали разведчики.
В частности, 9 декабря из Тартуса в Средиземное море вышли фрегат "Адмирал Григорович" Черноморского флота РФ и грузовое судно "Инженер Трубин" Северного флота РФ.
"Также россияне перебрасывают из Сирии остатки своих вооружений и военной техники военными бортами с авиабазы в Хмемими", - констатируют в ГУР.
РФ выводит корабли и перебрасывает остатки оружия самолетами с баз в Сирии (t.me/DIUkraine)
После взятия сирийскими повсстанцами Дамаска, оппозиционные к режиму президента Сирии Башара Асада силы движутся к побережью.
В столице Сирии, Дамаске, под контролем оппозиционных к Асаду сил находится резиденция диктатора, правительственные здания и центральный офис национального телевидения.
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