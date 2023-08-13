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РФ вивела на чергування в Чорне море надводний ракетоносій: скільки на ньому ракет

Ілюстративне фото: РФ вивела в Чорне море ракетоносій (росЗМІ)
Автор: Валерія Поліщук

Росія вивела у Чорне море на чергування надводний ракетоносій. Наразі окупанти тримають напоготові 8 ракет "Калібрів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Південь" у Facebook.

"В Чорному морі зафіксовано активізацію ворога. На бойове чергування вийшов надводний ракетоносій - фрегат "Адмірал Макаров", - йдеться у повідомленні

Військові заявили, що на борту фрегата 8 "Калібрів", які готові до пуску.

"Пам'ятаємо про готовність до виходу інших ракетоносіїв, в тому числі і підводних", - йдеться у повідомленні.

Атака на Чорноморський флот

Нагадаємо, 1 серпня Міністерство оборони Росії заявило про атаку морських безпілотників на два російські військові кораблі в Чорному морі за 340 км від Севастополя. Нібито дрони були знищені.

У Москві стверджують, що атаку було здійснено трьома морськими безекіпажними катерами на патрульні кораблі "Сергій Котов" та "Василь Биков" Чорноморського флоту. Ці кораблі намагалися контролювати "судноплавство у південно-західній частині Чорного моря".

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