РФ вывела на чередование в Черное море надводный ракетоноситель: сколько на нем ракет

"В Черном море зафиксирована активизация врага. На боевое дежурство вышел надводный ракетоноситель - фрегат "Адмирал Макаров", - говорится в сообщении

Военные заявили, что на борту фрегата 8 "Калибров", которые готовы к пуску.

"Помним о готовности к выходу других ракетоносителей, в том числе и подводных", - говорится в сообщении.

Атака на Черноморский флот

Напомним, 1 августа Министерство обороны России заявило об атаке морских беспилотников на два российских военных корабля и в Черном море в 340 км от Севастополя. Якобы дроны были уничтожены.

В Москве утверждают, что атака была совершена тремя морскими безэкипажными катерами на патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота. Эти корабли пытались контролировать "судоходство в юго-западной части Черного моря".

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