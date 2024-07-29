РФ вивела ракетоносії у Чорне море, - ВМС ЗСУ

Військові уточнили, що загальний залп даного корабельного угруповання в чорноморському регіоні може скласти до 8 ракет.

Між тим в Азовському морі кораблі країни-агресора відсутні, як і кілька днів поспіль,

Крім того, розповіли в українських ВМС, в Середземному морі спостерігається 1 корабель РФ, який не є носієм "Калібрів".

Також у повідомленні вказується, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили: