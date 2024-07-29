RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ вывела ракетоносители в Черное море, - ВМС ВСУ

Фото: российский корабль (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Владимир Костырин

В Черном море сегодня утром фиксируются два российских военных корабля, являющихся носителями крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Военные уточнили, что общий залп данной корабельной группировки в черноморском регионе может составить до 8 ракет.

Между тем в Азовском море корабли страны-агрессора отсутствуют, как и несколько дней подряд,

Кроме того, рассказали в украинских ВМС, в Средиземном море наблюдается 1 корабль РФ, который не является носителем "Калибров".

Также в сообщении указывается, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

  • в Черное море - 8 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор,
  • в Азовское море - 9 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

Ранее спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал об изменениях тактики РФ в Черном и Азовском морях. По его словам, оккупанты вместо надводных судов сейчас делают ставку на подводные лодки.

Также напомним, что представитель ВМС Украины еще вечером 24 июля заявил, что в Азовском море больше нет российских военных кораблей, потому что враг, возможно, начал "что-то подозревать".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чорне мореАзовское мореВМС Украины