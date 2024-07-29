РФ вывела ракетоносители в Черное море, - ВМС ВСУ

Военные уточнили, что общий залп данной корабельной группировки в черноморском регионе может составить до 8 ракет.

Между тем в Азовском море корабли страны-агрессора отсутствуют, как и несколько дней подряд,

Кроме того, рассказали в украинских ВМС, в Средиземном море наблюдается 1 корабль РФ, который не является носителем "Калибров".

Также в сообщении указывается, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили: