РФ вивела кораблі у Чорне море: який можливий залп ракет "Калібр"

Російські військові вивели два кораблі на бойове чергування у Чорне море. Один із них є носієм крилатих ракет "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські Сили ЗСУ.
За даними військових, один корабель готовий випустити 4 ракети "Калібр".
Натомість в Азовському морі ворожих кораблів не спостерігається.
У Середземному морі помічені два російських кораблі. З них один із ракетами "Калібр" на борту, загальним залпом 8 ракет.
Крім того, як повідомили у ВМС, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
Нагадаємо, раніше у ВМФ розповіли, що агресор використовує Каспійське море для обстрілів України зі стратегічної авіації. У цьому морі також присутні носії ракет "Калібр", але ворог не використовує їх для атак по Україні.
В ніч на 6 листопада місто Каспійськ у Дагестані атакували ударні безпілотники.
Прильоти вразили інфраструктуру порту, в якому базується Каспійська флотилія ВМФ РФ. На місці влучань сталося займання, один корабель пошкоджено, інші поспіхом залишили гавань.
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