РФ вивела кораблі у Чорне море: який можливий залп ракет "Калібр"

За даними військових, один корабель готовий випустити 4 ракети "Калібр".

Натомість в Азовському морі ворожих кораблів не спостерігається.

У Середземному морі помічені два російських кораблі. З них один із ракетами "Калібр" на борту, загальним залпом 8 ракет.

Крім того, як повідомили у ВМС, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 2 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 8 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.