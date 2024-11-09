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РФ вывела корабли в Черное море: какой возможен залп ракет "Калибр"

Фото: россияне готовы запустить по территории Украины ракеты типа "Калибр" (YouTube)
Автор: Валерий Савицкий

Российские военные вывели два корабля на боевое дежурство в Черное море. Один из них является носителем крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские Силы ВСУ.

По данным военных, один корабль готов выпустить 4 ракеты "Калибр".

В Азовском море вражеских кораблей не наблюдается.

В Средиземном море замечены два российских корабля. Из них один с ракетами "Калибр" на борту, общим залпом 8 ракет.

Кроме того, как сообщили в ВМС, за сутки в интересах РФ проход Керченским проливом осуществили:

  • в Черное море - 2 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 8 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Напомним, ранее в ВМФ рассказали, что агрессор использует Каспийское море для обстрелов Украины из стратегической авиации. В этом море также присутствуют носители ракет "Калибр", но враг не использует их для атак по Украине.

В ночь на 6 ноября город Каспийск в Дагестане атаковали ударные беспилотники.

Прилеты поразили инфраструктуру порта, в котором базируется Каспийская флотилия ВМФ РФ. На месте попадания произошло возгорание, один корабль поврежден, другие спешно покинули гавань.

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чорное мореВМС Украины