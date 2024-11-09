РФ вывела корабли в Черное море: какой возможен залп ракет "Калибр"

Российские военные вывели два корабля на боевое дежурство в Черное море. Один из них является носителем крылатых ракет "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские Силы ВСУ.
По данным военных, один корабль готов выпустить 4 ракеты "Калибр".
В Азовском море вражеских кораблей не наблюдается.
В Средиземном море замечены два российских корабля. Из них один с ракетами "Калибр" на борту, общим залпом 8 ракет.
Кроме того, как сообщили в ВМС, за сутки в интересах РФ проход Керченским проливом осуществили:
Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.
Напомним, ранее в ВМФ рассказали, что агрессор использует Каспийское море для обстрелов Украины из стратегической авиации. В этом море также присутствуют носители ракет "Калибр", но враг не использует их для атак по Украине.
В ночь на 6 ноября город Каспийск в Дагестане атаковали ударные беспилотники.
Прилеты поразили инфраструктуру порта, в котором базируется Каспийская флотилия ВМФ РФ. На месте попадания произошло возгорание, один корабль поврежден, другие спешно покинули гавань.
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