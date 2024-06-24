РФ вивела у Чорне й Азовське моря 7 кораблів, серед них є ракетоносії

Нагадаємо, російські воєнкори критикують Міноборони РФ за те, що вони не змогли запобігти удару по Криму 23 червня, а саме Севастополю, і не змогли належним чином захистити цивільне населення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, станом на вечір 23 червня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи вдруге за день.

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