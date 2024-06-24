РФ вывела в Черное и Азовское моря 7 кораблей, среди них есть ракетоносители

Напомним, российские военкоры критикуют Минобороны РФ за то, что они не смогли предотвратить удар по Крыму 23 июня, а именно Севастополю, и не смогли должным образом защитить гражданское население.

Ранее РБК-Украина сообщало, по состоянию на вечер 23 июня во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы второй раз за день.

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