РФ вывела в Черное и Азовское моря 4 корабля-ракетоносителя: какой возможен залп

В Черном и Азовском морях сегодня утром, 18 июня, фиксируется нахождение четырех кораблей-носителей крылатых ракет типа "Калибр", которые РФ вывела на боевое дежурство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - рассказали в ВМС.

Кроме того, сообщается, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

По данным ВМС ВСУ по состоянию на шесть утра фиксируется:

Военные отметили, что общий залп данной корабельной группировки в акватории двух морей врага может составить 28 ракет "Калибр".

Напомним, ранее спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в интервью РБК-Украина рассказал, что треть кораблей Черноморского флота РФ уже выведена из строя - уничтожены или повреждены. Он добавил, что некоторые из этих судов уничтожают уже после ремонта.

Также представитель ВМС в разговоре с изданием назвал причину, по которой Россия перевела часть кораблей в Азовское море.

Кроме того, Плетенчук объяснил в беседе с РБК-Украина и большую паузу в использовании оккупантами ракет "Калибр" - по его словам, она связана с быстрым перемещением военно-морской базы в Новороссийск. А сами ракеты и системы зарядки оставались во временно оккупированном Крыму.

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