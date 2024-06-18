РФ вывела в Черное и Азовское моря 4 корабля-ракетоносителя: какой возможен залп
В Черном и Азовском морях сегодня утром, 18 июня, фиксируется нахождение четырех кораблей-носителей крылатых ракет типа "Калибр", которые РФ вывела на боевое дежурство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
Военные отметили, что общий залп данной корабельной группировки в акватории двух морей врага может составить 28 ракет "Калибр".
По данным ВМС ВСУ по состоянию на шесть утра фиксируется:
- в Черном море - 1 корабль противника, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет,
- в Азовском море - 6 кораблей оккупантов, 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет,
- в Средиземном море - 1 корабль РФ, также являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.
Кроме того, сообщается, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:
- в Черное море - 12 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 3 судна, из них 1 двигалось из пролива Босфор.
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - рассказали в ВМС.
Напомним, ранее спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в интервью РБК-Украина рассказал, что треть кораблей Черноморского флота РФ уже выведена из строя - уничтожены или повреждены. Он добавил, что некоторые из этих судов уничтожают уже после ремонта.
Также представитель ВМС в разговоре с изданием назвал причину, по которой Россия перевела часть кораблей в Азовское море.
Кроме того, Плетенчук объяснил в беседе с РБК-Украина и большую паузу в использовании оккупантами ракет "Калибр" - по его словам, она связана с быстрым перемещением военно-морской базы в Новороссийск. А сами ракеты и системы зарядки оставались во временно оккупированном Крыму.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.