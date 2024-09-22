РФ вивела у Чорне та Середземне моря носії "Калібрів", - ВМС

Так, у Чорному морі перебуває один ворожий корабель - носій "Калібрів". Загальний залп становить до 4 ракет;

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі один ворожий корабель із крилатими ракетами "Калібр", загальний залп до 16 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - жодного судна;

до Азовського моря - 1 судно.

Крім того, Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.