РФ вивела у Чорне та Середземне моря носії "Калібрів", - ВМС

Росія сьогодні, 22 вересня, вивела у Чорне та Середземне моря кораблі з крилатими ракетами "Калібр" на борту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ).
Так, у Чорному морі перебуває один ворожий корабель - носій "Калібрів". Загальний залп становить до 4 ракет;
В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
У Середземному морі один ворожий корабель із крилатими ракетами "Калібр", загальний залп до 16 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
Крім того, Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
Ввечері 21 вересня, росіяни вкотре запустили в напрямку України ударні дрони "Шахед". У низці областей було оголошено повітряну тривогу. Впродовж ночі безпілотники заходили з півдня та півночі кількома хвилями.
Крім того, агресор вдарив кількома керованими авіабомбами по Харкову.
Внаслідок обстрілу пошкоджений багатоквартирний будинок, автомобілі та постраждали більше 20 людей.
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