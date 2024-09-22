РФ вывела в Черное и Средиземное моря носители "Калибров", - ВМС

Ночные обстрелы Украины

Вечером 21 сентября, россияне в очередной раз запустили в направлении Украины ударные дроны "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога. В течение ночи беспилотники заходили с юга и севера несколькими волнами.

Кроме того, агрессор ударил несколькими управляемыми авиабомбами по Харькову.

В результате обстрела поврежден многоквартирный дом, автомобили и пострадали более 20 человек.

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