РФ вивела у Чорне море ракетоносій, але без "Калібрів" на борту, - ВМС

В Чорному морі сьогодні вранці, 1 липня, фіксується перебування одного російського корабля-ракетоносія, який країна-агресор вивела на бойове чергування. Разом з тим на борту судна відсутні ракети типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ).