РФ вывела в Черное море ракетоноситель, но без "Калибров" на борту, - ВМС
В Черном море сегодня утром, 1 июля, фиксируется пребывание одного российского корабля-ракетоносителя, который страна-агрессор вывела на боевое дежурство. Вместе с тем, на борту судна отсутствуют ракеты типа "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).
Военные отметили, что в Азовском море не замечены российские носители ракет.
По данным ВМС ВСУ, по состоянию на утро понедельника фиксируются:
- в Черном море - 2 вражеских корабля, 1 из которых является носителем крылатых ракет "Калибр", ракеты отсутствуют,
- в Азовском море - 2 корабля РФ, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют.
Кроме того, в Средиземном море наблюдаются 2 корабля противника, являющихся носителями крылатых ракет "Калибр", и с общим залпом до 24 ракет.
Также военные рассказали, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:
- в Черное море - 7 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор,
- в Азовское море - 4 судна, из них 2 двигались из пролива Босфор.
Напомним, ранее в Военно-морских силах ВСУ отметили, что РФ начала запускать по Украине ракеты "Калибр" из Азовского моря. Украинские военные назвали это поворотным моментом.
Недавно представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Евгений Ерин заявил, что использование дронов Magura в Азовском море будет зависеть от обстановки и условий, в которых придется работать.
Добавим, по словам спикера ВМС Плетенчука, треть кораблей Черноморского флота РФ уже выведена из строя - уничтожены или повреждены.
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