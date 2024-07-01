РФ вывела в Черное море ракетоноситель, но без "Калибров" на борту, - ВМС

Иллюстративное фото: РФ вывела в Черное море носитель ракет "Калибр" (скрин из видео)

В Черном море сегодня утром, 1 июля, фиксируется пребывание одного российского корабля-ракетоносителя, который страна-агрессор вывела на боевое дежурство. Вместе с тем, на борту судна отсутствуют ракеты типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).