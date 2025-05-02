РФ вивела в Чорне море понад десяток кораблів: який залп "Калібрів"

Зранку, 2 травня, у Чорному морі зафіксовано дуже багато російських кораблів. Для України існує загроза обстрілу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.
Станом на 06:00, РФ вивела в Чорне море 15 суден. З них 5 є носіями крилатих ракет типу "Калібр", із загальним залпом до 34 одиниць.
Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Однак 3 ворожі судна помічено в Середземному морі, 1 з яких є носієм "Калібрів" із загальним залпом до 8 ракет.
Крім того, за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:
"Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - йдеться у повідомленні.
Напомним, несколько недель назад спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что Россия начала строительство нового десантного корабля в оккупированном Крыму. Название судна - "Иван Рогов", однако его строительство не завершено и пока нет информации, введет ли его враг в эксплуатацию.
"Это просто заготовка, еще не боевая единица", - сказал Плетенчук, отметив, что рассчитывать на быстрое завершение строительства не стоит.
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