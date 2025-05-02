РФ вивела в Чорне море понад десяток кораблів: який залп "Калібрів"

Станом на 06:00, РФ вивела в Чорне море 15 суден. З них 5 є носіями крилатих ракет типу "Калібр", із загальним залпом до 34 одиниць.

Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Однак 3 ворожі судна помічено в Середземному морі, 1 з яких є носієм "Калібрів" із загальним залпом до 8 ракет.

Крім того, за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 8 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 2 судна, з них 1 продовжило рух з протоки Босфор.

"Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - йдеться у повідомленні.