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У ВМС розкрили деталі будівництва десантного корабля Росії у Криму

Понеділок 07 квітня 2025 11:39
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У ВМС розкрили деталі будівництва десантного корабля Росії у Криму Фото: речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук (facebook.com_Taclbery)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія розпочала будівництво нового десантного корабля у окупованому Криму. ВМС ЗСУ розповіли про хід робіт.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі "Еспресо".

Будівництво найбільшого універсального десантного корабля "Іван Рогов", яке відбувається в окупованому Криму, ще не завершене, і наразі невідомо, чи буде цей корабель введено в експлуатацію.

За словами Плетенчука, Росія ще не мала офіційних причин зупинити будівництво, оскільки це є проект, що фінансується за бюджетні кошти, які необхідно освоїти. Водночас він зазначив, що корабель наразі не є готовою бойовою одиницею.

"Це просто заготовка, ще не бойова одиниця", - підкреслив Плетенчук, зазначивши, що розраховувати на швидке завершення будівництва не варто.

Російська сторона намагається реалізувати кілька військових проектів в окупованому Криму.

Плетенчук також зазначив, що росіяни, ймовірно, намагаються компенсувати втрату "містралів", кораблів типу яких вони не отримали від Франції.

Однак, чи зможуть вони завершити будівництво "Івана Рогова", залишається під питанням, оскільки терміни завершення проекту можуть значно затягнутися.

Нагадаємо, що Росія намагається побудувати судно, яке перевершить ракетний крейсер "Москва", флагман Чорноморського флоту, який був знищений Україною в перші дні війни.

Українське військове видання Defence Express опублікувало супутникові знімки, на яких видно, як Росія просувається в будівництві одного з двох своїх десантних кораблів проекту 23900 типу "Іван Рогов".

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