RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

РФ вывела в Черное море более десятка кораблей: какой залп "Калибров"

Фото: вражеские суда находятся в двух морях (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 2 мая, в Черном море зафиксировано очень много российских кораблей. Для Украины существует угроза обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.

По состоянию на 06:00, РФ вывела в Черное море 15 судов. Из них 5 являются носителями крылатых ракет типа "Калибр", с общим залпом до 34 единиц.

В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Однако 3 вражеских судна замечено в Средиземном море, 1 из которых является носителем "Калибров" с общим залпом до 8 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах страны-агрессора России проход через Керченский пролив осуществили:

  • в Черное море - 8 судов, из них 7 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 2 судна, из них 1 продолжило движение из пролива Босфор.

"Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - говорится в сообщении.

Нагадаємо, кілька тижнів тому речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що Росія почала будівництво нового десантного корабля в окупованому Криму. Назва судна - "Іван Рогов", проте його будівництво не завершене і поки немає інформації, чи введе його ворог в експлуатацію.

"Це просто заготовка, ще не бойова одиниця", - сказав Плетенчук, зазначивши, що розраховувати на швидке завершення будівництва не варто.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине