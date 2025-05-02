РФ вывела в Черное море более десятка кораблей: какой залп "Калибров"

По состоянию на 06:00, РФ вывела в Черное море 15 судов. Из них 5 являются носителями крылатых ракет типа "Калибр", с общим залпом до 34 единиц.

В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Однако 3 вражеских судна замечено в Средиземном море, 1 из которых является носителем "Калибров" с общим залпом до 8 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах страны-агрессора России проход через Керченский пролив осуществили:

в Черное море - 8 судов, из них 7 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 2 судна, из них 1 продолжило движение из пролива Босфор.

"Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - говорится в сообщении.