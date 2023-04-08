РФ вывела в Черное море один ракетоноситель: сколько "Калибров" наготове

Российские войска держат на боевом дежурстве в Черном море один носитель "Калибров". Общее количество готовых к запуску ракет составляет 4 единицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ВМС ВСУ.

"В Черном море на боевом дежурстве находится 7 вражеских кораблей, из них один носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 4 ракет", - говорится в сообщении.

При этом оккупанты держат в акватории Азовского моря один корабль.

Между тем, в Средиземном море находится до 7 вражеских кораблей, из них три носителя крылатых ракет "Калибр", их общий залп составляет до 20 ракет.

Напомним, ранее из-за шторма в Черном море РФ заводила свои ракетоносители в пункты базирования.

Добавим, ранее в Силах обороны предупреждали, что враг может нанести по Украине точечные ракетные удары.

Детальнее о том, сколько еще в России остается ракет и успевает ли враг пополнять запасы - читайте в материале РБК-Украина.

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