РФ вивела у Чорне море носій "Калібрів": який можливий залп ракет

Ситуація на фронті та обстріл дронами

За даними американського Інституту вивчення війни, російські військові посилили рейди через україно-російський кордон у Харківській області. Також загарбники просунулися у Торецьку та біля Покровська.

Крім того, в ISW вважають, що успіхи росіян на сході не означають розвалу фронту ЗСУ.

Минулої ночі росіяни знову масовано атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".

Внаслідок прильотів у Тернополі пошкоджено енергетичну інфраструктуру.

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