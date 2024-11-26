РФ вывела в Черное море носители "Калибров": какой возможен залп ракет

Ситуация на фронте и обстрел дронами

По данным американского Института изучения войны, российские военные усилили рейды через украино-российскую границу в Харьковской области. Также захватчики продвинулись в Торецке и возле Покровска.

Кроме того, в ISW полагают, что успехи россиян на востоке не означают развала фронта ВСУ.

Прошлой ночью россияне снова массированно атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".

В результате прилетов в Тернополе повреждена энергетическая инфраструктура.

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