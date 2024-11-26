РФ вывела в Черное море носители "Калибров": какой возможен залп ракет

Утром 26 ноября Россия вывела на боевое дежурство в Черном море два боевых корабля. Один из них является носителем крылатых ракет "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС Украины.
По информации украинских военных, выведенный на дежурство корабль способен запустить в общей сложности до 4 крылатых ракет.
В Азовском и Средиземном морях вражеские корабли отсутствуют.
За минувшие сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществило 1 судно, которое двигалось из пролива Босфор в Азовское море.
В ВМС также отметили, что РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.
По данным американского Института изучения войны, российские военные усилили рейды через украино-российскую границу в Харьковской области. Также захватчики продвинулись в Торецке и возле Покровска.
Кроме того, в ISW полагают, что успехи россиян на востоке не означают развала фронта ВСУ.
Прошлой ночью россияне снова массированно атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".
В результате прилетов в Тернополе повреждена энергетическая инфраструктура.
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