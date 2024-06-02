РФ вивела у Чорне море кілька кораблів: чи є загроза ударів "Калібрами"

У зведенні військового відомства вказується, що станом на 06:30 неділі, 2 червня, кількість виведених у Чорне море ворожих кораблів складає три одиниці.

Попри те, що в акваторії фіксується ракетоносій, даних щодо наявності "Калібрів" на борту - немає.

Крім того, розповіли у ВМС, в Азовському морі відсутні російські кораблі.

А от в Середземному морі є один ворожий корабель - це носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Також у ВМС поінформували, що за добу прохід Керченською протокою в інтересах РФ здійснили:

до Чорного моря - 7 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 7 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - додали військові.

Удари ЧФ РФ "Калібрами" по Україні

Нагадаємо, вчора вранці у Чорному морі фіксувалося знаходження 4 ворожих кораблів, з яких два були носіями "Калібрів", із загальним залпом у 8 ракет.

Варто додати, що у ніч проти 1 червня в ході комбінованої атаки з Чорного моря окупанти здійснили пуски крилатих ракет "Калібр" у бік південних регіонів України.

Під час вчорашньої масованої повітряної атаки російські загарбники загалом використали 100 ракет та дронів для ударів по Україні. Силами та засобами ППО ЗСУ понад 80 ворожих цілей вдалось збити. А саме:

30 крилатих ракет Х-101/Х-555;

4 крилаті ракети "Калібр";

1 крилату ракету "Іскандер-К";

46 ударних "Шахедів".

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