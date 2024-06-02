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РФ вывела в Черное море несколько кораблей: есть ли угроза ударов "Калибрами"

Фото: в Черном море замечены несколько российских кораблей (mill.ru)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики сегодня утром держат в Черном море несколько кораблей на боевом дежурстве. Среди них есть один носитель крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

В отчете военного ведомства указывается, что по состоянию на 06:30 воскресенья, 2 июня, количество выведенных в Черное море вражеских кораблей составляет три единицы.

Несмотря на то, что в акватории фиксируется ракетоноситель, данных о наличии "Калибров" на борту - нет.

Кроме того, рассказали в ВМС, в Азовском море отсутствуют российские корабли.

А вот в Средиземном море есть один вражеский корабль - это носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

Также в ВМС проинформировали, что за сутки проход по Керченскому проливу в интересах РФ совершили:

  • д Черное море - 7 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 7 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - добавили военные.

Удары ЧФ РФ "Калибрами" по Украине

Напомним, вчера утром в Черном море фиксировалось нахождение 4 вражеских кораблей, из которых два были носителями "Калибров", с общим залпом в 8 ракет.

Стоит добавить, что в ночь на 1 июня в ходе комбинированной атаки с Черного моря оккупанты осуществили пуски крылатых ракет "Калибр" в сторону южных регионов Украины.

Во время вчерашней массированной воздушной атаки российские захватчики в целом использовали 100 ракет и дронов для ударов по Украине. Силами и средствами ПВО ВСУ более 80 вражеских целей удалось сбить. А именно:

  • 30 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 4 крылатые ракеты "Калибр";
  • 1 крылатую ракету "Искандер-К";
  • 46 ударных "Шахедов".

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