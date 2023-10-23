РФ вивела в Чорне море фрегати з "Калібрами". Рівень ракетної загрози дуже високий

У Чорному морі зафіксовані два російських фрегати-ракетоносії, які противник вивів сьогодні, 23 жовтня, на бойове чергування.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.

Як зазначають військові, оперативна ситуація в південному регіоні залишається напруженою.

При цьому різких змін у стані, складі та характері дій військ противника, ознак формування ним наступальних угруповань - не виявлено.

"Триває контрбатарейна боротьба, маневри силами та засобами", - додали захисники.

Загалом у Чорному морі було помічено 6 кораблів Чорноморського флоту РФ, а в Азовському - 1 вороже судно.

"На чергування в море ворог вивів два фрегати-ракетоносії, спорядження яких до 16 ракет типу "Калібр". Рівень ракетної загрози надзвичайно високий", - розповіли у Силах оборони півдня України.

Обстріли та удари РФ по півдні України

Минулої доби російські загарбники застосовували для атак по південних регіонах України різні типи озброєння з метою завдання максимального ураження цивільному населенню, стратегічно важливій інфраструктурі. Українські військові зауважили, що таким чином противник намагався виправдати свої невдачі вздовж лінії фронту.

Зокрема, по території Херсонської області війська РФ вдарили балістикою, застосувавши, ймовірно, "Іскандер-М" у напрямку Білозерської громади.

Також було зафіксовано 9 авіаційних ударів із застосуванням протирадіолокаційних ракет типу "Х-31" та керованих авіабомб.

"Ворог вкотре застосовує тактику змішаних атак, а цього разу ще й перевищив інтенсивністю бомбардувань всі попередні дні", - зазначають у Силах оборони півдня України.

Так, росіяни застосували для ударів по населених пунктах 46 керованих авіабомб. Під атаку потрапили, серед іншого, Барвінок, Бургунка, Токарівка, Тягинка, Понятівка, Львове, Ольгівка, Придніпровське, Іванівка.

"В результаті ударів поранено 1 цивільну особу, кілька приватних будинків повністю зруйновано, понад 60 - пошкоджено", - розповіли в командуванні.

В акваторії Чорного моря також зафіксовано активність тактичної авіації противника з черговим скиданням невстановлених об'єктів у напрямку гуманітарних навігаційних коридорів цивільного судноплавства.

Паралельно авіанальотам війська РФ продовжують застосовувати FPV-дрони та скидати уламкові боєприпаси з БПЛА інших типів.

"Показник інтенсивності артилерійських обстрілів за минулу бойову добу зафіксовано на позначці 55, із застосуванням понад 350 снарядів. Особливо насиченим видався день у мешканців обласного центру - по Херсону ворог здійснив 7 обстрілів", - розповіли військові.

Внаслідок цих атак було пошкоджено близько десяти приватних будинків, складське приміщення одного з підприємств міста. На щастя - люди не постраждали.

Нічні ракетні та дронові атаки

Зазначимо, що в ніч проти 23 жовтня російські загарбники атакували Україну дронами-камікадзе типу Shahed, керованою ракетою Х-59 і безпілотником невстановленого типу.

Силам ППО ЗСУ вдалося знищити всі повітряні цілі, а саме 13 БПЛА Shahed-136/131, 1 керовану авіаційну ракету Х-59, 1 ударний БПЛА (тип не встановлений).

Додамо також, що у Повітряних силах показали відео успішної нічної роботи ППО.