РФ вывела в Черное море фрегаты с "Калибрами". Уровень ракетной угрозы очень высокий

В Черном море зафиксированы два российских фрегата-ракетаносителя, которые противник вывел сегодня, 23 октября, на боевое дежурство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.

Как отмечают военные, оперативная обстановка в южном регионе остается напряженной.

При этом резких изменений в состоянии, составе и характере действий войск противника, признаков формирования им наступательных группировок - не выявлено.

"Продолжается контрбатарейная борьба, маневры силами и средствами", - добавили защитники.

Всего в Черном море были замечены 6 кораблей Черноморского флота РФ, а в Азовском - 1 вражеское судно.

"На дежурство в море враг вывел два фрегата-ракетоносителя, снаряжение которых до 16 ракет типа "Калибр". Уровень ракетной угрозы очень высокий", - рассказали в Силах обороны юга Украины.

Обстрелы и удары РФ по югу Украины

За прошедшие сутки российские захватчики применяли для атак по южных регионах Украины различные типы вооружения с целью нанесения максимального поражения гражданскому населению, стратегически важной инфраструктуре. Украинские военные отметили, что таким образом противник пытался оправдать свои неудачи вдоль линии фронта.

В частности, по территории Херсонской области войска РФ ударили баллистикой, применив, вероятно, "Искандер-М" в направлении Белозерской общины.

Также было зафиксировано 9 авиационных ударов с применением противорадиолокационных ракет типа "Х-31" и управляемых авиабомб.

"Враг в очередной раз применяет тактику смешанных атак, а на этот раз еще и больше интенсивностей бомбардировок все предыдущие дни", - отмечают в Силах обороны юга Украины.

Так, россияне применили для ударов по населенных пунктам 46 управляемых авиабомб. Под атаку попали, среди прочего, Барвинок, Бургунка, Токаревка, Тягинка, Понятовка, Львово, Ольговка, Приднепровское, Ивановка.

"В результате ударов ранено 1 гражданское лицо, несколько частных домов полностью разрушены, более 60 - повреждены", - рассказали в командовании.

В акватории Черного моря также зафиксирована активность тактической авиации противника с очередным сбросом неустановленных объектов в направлении гуманитарных навигационных коридоров гражданского судоходства.

Параллельно авианалетам войска РФ продолжают применять FPV-дроны и сбрасывать осколочные боеприпасы из БПЛА других типов.

"Показатель интенсивности артиллерийских обстрелов за минувшие боевые сутки зафиксирован на отметке 55, с применением более 350 снарядов. Особенно насыщенным выдался день у жителей областного центра - по Херсону враг совершил 7 обстрелов", - рассказали военные.

В результате этих атак были повреждены около десяти частных домов, складское помещение одного из предприятий города. К счастью - люди не пострадали.

Ночные ракетные и дроновые атаки

Отметим, что в ночь на 23 октября российские захватчики атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed, управляемой ракетой Х-59 и беспилотником неустановленного типа.

Силам ПВО ВСУ удалось уничтожить все воздушные цели, а именно 13 БПЛА Shahed-136/131, 1 управляемую авиационную ракету Х-59, 1 ударный БПЛА (тип не установлен).

Добавим также, что в Воздушных силах показали видео успешной ночной работы ПВО.