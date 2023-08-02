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РФ вивела в Чорне море два ракетоносії: скільки ракет напоготові

Ілюстративне фото: РФ вивела в Чорне море два ракетоносії: скільки ракет напоготові (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Росія вивела на бойове чергування в Чорному морі надводний та підводний ракетоносії "Калібрів". Наразі окупанти тримають напоготові 12 ракет.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявили в ОК "Південь" на сторінці у Facebook.

"Рівень ракетної загрози дуже високий. Будьте пильні і свідомі. Дослухайтеся сигналів повітряної тривоги, переходьте в укриття", - сказано у повідомленні.

Військові нагадали, що Сили оборони напоготові, однак наслідки бойової роботи можуть бути небезпечними. Тому у разі оголошення сигналу повітряної тривоги варто перебувати в укриттях.

Атака на Чорноморський флот

Нагадаємо, 1 серпня Міністерство оборони Росії заявило про атаку морських безпілотників на два російські військові кораблі в Чорному морі за 340 км від Севастополя. Нібито дрони були знищені.

У Москві стверджують, що атаку було здійснено трьома морськими безекіпажними катерами на патрульні кораблі "Сергій Котов" та "Василь Биков" Чорноморського флоту. Ці кораблі намагалися контролювати "судноплавство у південно-західній частині Чорного моря".

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