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РФ вывела в Черное море два ракетоносителя: сколько ракет наготове

Иллюстративное фото: РФ вывела в Черное море два ракетоносителя: сколько ракет наготове (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Россия вывела на боевое дежурство в Черном море надводный и подводный ракетоносители "Калибров". Сейчас оккупанты держат наготове 12 ракет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявили в ОК "Юг" на странице Facebook.

"Уровень ракетной угрозы очень высок. Будьте бдительны и сознательны. Прислушивайтесь к сигналам воздушной тревоги, переходите в укрытие", - сказано в сообщении.

Военные напомнили, что Силы обороны готовы, однако последствия боевой работы могут быть опасными. Поэтому при объявлении сигнала воздушной тревоги следует находиться в укрытиях.

Атака на Черноморский флот

Напомним, 1 августа Министерство обороны России заявило об атаке морских беспилотников на два российских военных корабля и в Черном море в 340 км от Севастополя. Якобы дроны были уничтожены.

В Москве утверждают, что атака была совершена тремя морскими безэкипажными катерами на патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота. Эти корабли пытались контролировать "судоходство в юго-западной части Черного моря".

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