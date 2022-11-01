РФ витратила на вчорашній удар понад 2,3 млн російських пенсій, - Зеленський

За його словами, росіяни не зважають на витрати на енерготерор.

"Якщо поглянути на ціну лише вчорашнього російського удару, то застосовані ракети і дрони коштували Росії в еквіваленті понад 2,3 млн середніх пенсій за віком. І це один удар! Місячні доходи 2,3 млн російських пенсіонерів... Замість того, щоб долати бідність у своїй країні, російське керівництво витрачає все, аби тільки не визнавати, яку історичну помилку вони скоїли своєю війною проти України", - зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що Росія безнадійна на полі бою.

"Українські воїни це вже довели. Але потрібен час, потрібні зусилля, потрібне терпіння, щоб довести, що і надія на зиму для російських терористів не справдиться. Упевнений, ми і це пройдемо", - додав президент.