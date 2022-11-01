РФ потратила на вчерашний удар более 2,3 млн российских пенсий, - Зеленский

По его словам, россияне не считаются с расходами на энерготеррор.

"Если взглянуть на цену только вчерашнего российского удара, то примененные ракеты и дроны стоили России в эквиваленте более 2,3 млн средних пенсий по возрасту. И это один удар! Месячные доходы 2,3 млн российских пенсионеров... Вместо того, чтобы преодолевать бедность в своей стране, российское руководство тратит все, чтобы только не признавать, какую историческую ошибку они совершили своей войной против Украины", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Россия безнадежна на поле боя.

"Украинские воины это уже доказали. Но нужно время, нужные усилия, нужное терпение, чтобы доказать, что и надежда на зиму для российских террористов не сбудется. Уверен, мы и это пройдем", - добавил президент.