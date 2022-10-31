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Ранкові удари по Україні коштували РФ 400-600 млн доларів, - Братчук

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Понеділок 31 жовтня 2022 13:12
Ранкові удари по Україні коштували РФ 400-600 млн доларів, - Братчук Фото: ранкові удари по Україні коштували РФ 400-600 млн доларів (twitter.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Ракетні удари по Україні 31 жовтня коштували Росії 400-600 мільйонів доларів. Це річний бюджет Новосибірська чи Єкатеринбурга.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Одеської ОВА Сергія Братчука в Telegram.

"Сьогодні Росія запустила щонайменше 50 крилатих ракет Х-101 і Х-555, два види. Рахуємо, сьогодні в РФ витратили щонайменше від 400 до 600 мільйонів доларів. Підрахунок дуже простий - одна ракета Х-101 коштує 13 млн доларів, Х-555 - 7,5 млн доларів... Це всього лише річні бюджети таких міст, як Новосибірськ або Єкатеринбург - це третє і четверте міста в РФ (за площею - ред.)", - зазначив Братчук.

Нагадаємо, вранці 31 жовтня російські війська завдали масованих ударів по кількох містах України. Ціллю ворога стали об'єкти критичної інфраструктури. У зв'язку з чим деякі регіони зіткнулися з проблемами енерго- та водопостачання.

Всі подробиці ранкового масованого обстрілу з боку Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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