РФ не вистачає коштів для контрактників на окупованих територіях

"Родичі колаборантів, які вирішили підписати контракт зі збройними силами ворога невдоволені відсутністю обіцяних одноразових регіональних виплат", - зауважили в ЦНС.

За даними Центру, Кремль суттєво збільшив усілякого роду фінансові мотиваційні чинники для тих хто готовий долучитись до окупаційного війська. Бажання наживи виявилось єдиним ефективним стимулом для росіян та їх прибічників. Окремі виплати були закріплені за суб’єктами Федерації та їх регіональними бюджетами.

"Для ТОТ Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей Путін встановив виплату за підписання контракту зі збройними силами на рівні не менше 400 тисяч рублів. Проте окупаційним адміністраціям ніде взяти таких коштів, оскільки російська війна проти України повністю знищила промисловий регіон, а перетворення його на сіру зону унеможливило будь-яку економічну активність", - пояснили в ЦНС.

В Центрі повідомили, що гауляйтер ТОТ Донецької області Денис Пушилін вчергове звернувся до уряду РФ за виділенням додаткових коштів на дану програму.