РФ не хватает средств для контрактников на оккупированных территориях

"Родственники коллаборантов, решивших подписать контракт с вооруженными силами врага недовольны отсутствием обещанных единовременных региональных выплат", - отметили в ЦНС.

По данным Центра, Кремль существенно увеличил всевозможные финансовые мотивационные факторы для тех, кто готов присоединиться к оккупационному войску. Желание наживы оказалось единственным эффективным стимулом для россиян и сторонников. Отдельные выплаты были закреплены за субъектами Федерации и их региональными бюджетами.

"Для ТОТ Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Путин установил выплату за подписание контракта с вооруженными силами на уровне не менее 400 тыс. руб. Однако оккупационным администрациям негде взять таких средств, поскольку российская война против Украины полностью уничтожила промышленный регион, а превращение его на серую зону сделала невозможным любую экономическую активность", - пояснили в ЦНС.

В Центре сообщили, что гауляйтер ТОТ Донецкой области Денис Пушилин в очередной раз обратился к правительству РФ за выделением дополнительных средств на данную программу.