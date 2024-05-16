РФ вислала з країни військового аташе Британії. У Лондоні назвали це відчайдушним кроком

Сьогодні в МЗС Росії було викликано представника Посольства Великої Британії в Москві, якому повідомили, що аташе з питань оборони при МЗС Росії А. Т. Когхілла оголошують persona non grata. Йому належить у тижневий термін покинути територію Російської Федерації.

У Лондоні назвали це відчайдушним кроком. Міністр оборони Британії повідомив, що проблема диктатора Володимира Путіна полягає в тому, що військовий аташе Британії в Москві уособлював непохитну підтримку Великою Британією України перед обличчям її незаконного і варварського вторгнення.

Також він додав, що російський військовий аташе в Британії займався шпигунською діяльністю.