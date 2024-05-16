РФ выслала из страны военного атташе Британии. В Лондоне назвали это отчаянным шагом

Российская Федерация сегодня, 16 мая, решила выслать из своей страны военного атташе Британии. При этом Лондон считает это отчаянным шагом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД России и министра обороны Великобритании Гранта Шаппса.
Сегодня в МИД России был вызван представитель Посольства Великобритании в Москве, которому сообщили, что атташе по вопросам обороны при МИД России А. Т. Когхилла объявляют persona non grata. Ему надлежит в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации.
В Лондоне назвали это отчаянным шагом. Министр обороны Британии сообщил, что проблема диктатора Владимира Путина заключается в том, что военный атташе Британии в Москве олицетворял непоколебимую поддержку Великобританией Украины перед лицом ее незаконного и варварского вторжения.
Также он добавил, что российский военный атташе в Британии занимался шпионской деятельностью.
Ранее Министерство внутренних дел Великобритании приняло решение выслать из страны российского атташе по вопросам обороны.
Министр внутренних дел Британии Джеймс Клеверли заявлял, что изгнание дипломата связано с "безрассудной и опасной деятельностью российского правительства по всей Европе".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.