РФ вислала з країни військового аташе Британії. У Лондоні назвали це відчайдушним кроком
Російська Федерація сьогодні, 16 травня, вирішила вислати зі своєї країни військового аташе Британії. При цьому Лондон вважає це відчайдушним кроком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Росії та міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса.
Сьогодні в МЗС Росії було викликано представника Посольства Великої Британії в Москві, якому повідомили, що аташе з питань оборони при МЗС Росії А. Т. Когхілла оголошують persona non grata. Йому належить у тижневий термін покинути територію Російської Федерації.
У Лондоні назвали це відчайдушним кроком. Міністр оборони Британії повідомив, що проблема диктатора Володимира Путіна полягає в тому, що військовий аташе Британії в Москві уособлював непохитну підтримку Великою Британією України перед обличчям її незаконного і варварського вторгнення.
Також він додав, що російський військовий аташе в Британії займався шпигунською діяльністю.
Що передувало
Раніше Міністерство внутрішніх справ Великої Британії ухвалило рішення вислати з країни російського аташе з питань оборони.
Міністр внутрішніх справ Британії Джеймс Клеверлі заявляв, що вигнання дипломата пов'язане з "нерозважливою і небезпечною діяльністю російського уряду по всій Європі".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.