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РФ выслала из страны военного атташе Британии. В Лондоне назвали это отчаянным шагом

Четверг 16 мая 2024 22:23
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РФ выслала из страны военного атташе Британии. В Лондоне назвали это отчаянным шагом Архивное фото: министр обороны Великобритании Грант Шаппс (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская Федерация сегодня, 16 мая, решила выслать из своей страны военного атташе Британии. При этом Лондон считает это отчаянным шагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД России и министра обороны Великобритании Гранта Шаппса.

Сегодня в МИД России был вызван представитель Посольства Великобритании в Москве, которому сообщили, что атташе по вопросам обороны при МИД России А. Т. Когхилла объявляют persona non grata. Ему надлежит в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации.

В Лондоне назвали это отчаянным шагом. Министр обороны Британии сообщил, что проблема диктатора Владимира Путина заключается в том, что военный атташе Британии в Москве олицетворял непоколебимую поддержку Великобританией Украины перед лицом ее незаконного и варварского вторжения.

Также он добавил, что российский военный атташе в Британии занимался шпионской деятельностью.

Что предшествовало

Ранее Министерство внутренних дел Великобритании приняло решение выслать из страны российского атташе по вопросам обороны.

Министр внутренних дел Британии Джеймс Клеверли заявлял, что изгнание дипломата связано с "безрассудной и опасной деятельностью российского правительства по всей Европе".

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