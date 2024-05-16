РФ выслала из страны военного атташе Британии. В Лондоне назвали это отчаянным шагом

Российская Федерация сегодня, 16 мая, решила выслать из своей страны военного атташе Британии. При этом Лондон считает это отчаянным шагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД России и министра обороны Великобритании Гранта Шаппса .

Сегодня в МИД России был вызван представитель Посольства Великобритании в Москве, которому сообщили, что атташе по вопросам обороны при МИД России А. Т. Когхилла объявляют persona non grata. Ему надлежит в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации.

В Лондоне назвали это отчаянным шагом. Министр обороны Британии сообщил, что проблема диктатора Владимира Путина заключается в том, что военный атташе Британии в Москве олицетворял непоколебимую поддержку Великобританией Украины перед лицом ее незаконного и варварского вторжения.

Также он добавил, что российский военный атташе в Британии занимался шпионской деятельностью.