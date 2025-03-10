UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

РФ висилає двох британських "дипломатів" за підозрою в шпигунстві, - The Guardian

Фото: Британських дипломатів вислали з РФ (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

РФ висилає двох британських "дипломатів" за підозрою в шпигунстві. ФСБ заявила, що розкрила незаявлену діяльність британської розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Росія оголосила про висилку двох співробітників британського посольства через підозру в шпигунській діяльності.

Служба безпеки ФСБ повідомила, що другим секретарем посольства та чоловіком першого секретаря виявлені зв’язки з британською розвідкою, що діяла під прикриттям дипломатичного статусу.

ФСБ заявила, що контррозвідувальна робота дозволила виявити незаявлену присутність британських розвідників в Росії, що призвело до їхнього видворення.

Міністерство закордонних справ Росії також викликало представника британського посольства для офіційного пояснення ситуації. Повідомлення про це було оприлюднене в Telegram-каналі.

Висилка британського дипломата

Нагадаємо, 26 листопада минулого року стало відомо, що росіяни звинуватили одного з британських дипломатів у "розвідувальній і підривній" діяльності, що загрожує національній безпеці РФ.

Тож російські чиновники дали британцеві два тижні, щоб він покинув РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВеликобританіяДипломатичні відносини