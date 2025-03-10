РФ висилає двох британських "дипломатів" за підозрою в шпигунстві, - The Guardian

Висилка британського дипломата

Нагадаємо, 26 листопада минулого року стало відомо, що росіяни звинуватили одного з британських дипломатів у "розвідувальній і підривній" діяльності, що загрожує національній безпеці РФ.

Тож російські чиновники дали британцеві два тижні, щоб він покинув РФ.

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